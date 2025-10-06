Deputado Alex Redano prestigia o 4º Desafio dos Fortes e reafirma apoio ao esporte rondoniense

Publicada em 06/10/2025 às 14h16
Evento contou com emenda viabilizada pelo deputado (Foto: Evanildo Santos)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), prestigiou no domingo (5) o 4º Desafio dos Fortes realizado em Ariquemes. O evento, promovido pela Associação do Esporte e Cultura Amigos do Pedal (Aecap), reuniu 205 atletas dos estados de Rondônia, Acre e Mato Grosso, consolidando-se como a maior competição de ciclismo do estado.
Alex Redano destacou o papel do ciclismo como esporte e instrumento de transformação social e de promoção da saúde, ressaltando que o evento foi viabilizado por meio de uma emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 80 mil. “O esporte é sinônimo de superação, disciplina e união. Apoiar eventos como o Desafio dos Fortes é investir na qualidade de vida das pessoas e no fortalecimento das comunidades. Ficamos felizes em contribuir com essa emenda que tornou possível a realização dessa grande competição”, afirmou o presidente.
Parlamentar destacou o papel do ciclismo como esporte e instrumento de transformação social e de promoção da saúde (Foto: Evanildo Santos)
Redano também parabenizou os organizadores e os atletas pela dedicação e pelo crescimento da competição a cada edição. “É gratificante ver Ariquemes se tornando referência regional no ciclismo, com uma estrutura que atrai competidores de vários estados e movimenta a economia local”, acrescentou.
A presidente da Aecap, Rejane Griehl, agradeceu o apoio do parlamentar e destacou que a parceria tem sido fundamental para o fortalecimento do evento. “O Desafio dos Fortes cresce a cada ano, tanto na quantidade de participantes quanto na organização. Este ano tivemos sorteios de bicicletas, uma estrutura reforçada e uma premiação superior a R$ 46 mil”, afirmou.
A competição contou com 14 categorias, incluindo percursos de 39 km (passeio), 57 km, 75 km e 135 km, nas modalidades masculina e feminina. O evento reuniu atletas profissionais e amadores, famílias e admiradores do ciclismo, transformando Ariquemes em um verdadeiro ponto de encontro para os apaixonados pelo esporte.
A competição contou com 14 categorias (Foto: Evanildo Santos)
Com o apoio do deputado Alex Redano, o Desafio dos Fortes reforça a importância de políticas públicas voltadas ao incentivo esportivo e à valorização dos talentos de Rondônia.
