Deputado Alex Redano cobra recapeamento e melhorias na RO-459, em Rio Crespo

Publicada em 27/10/2025 às 08h20
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos), encaminhou ao governo do estado, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), uma indicação solicitando o recapeamento asfáltico (operação tapa-buracos), melhorias de faixas e sinalização da RO-459, no município de Rio Crespo.
De acordo com o parlamentar, o pedido tem caráter urgente, considerando as más condições da via e o intenso fluxo de veículos que circulam diariamente pelo trecho. “Recebemos relatos de que a RO-459 apresenta diversos buracos, além da falta de sinalização e demarcações na pista, o que aumenta o risco de acidentes e causa transtornos aos motoristas”, destacou Redano.
A solicitação também visa garantir melhores condições de tráfego, segurança e mobilidade para os moradores e produtores rurais da região. “A rodovia é uma importante via de escoamento da produção agrícola e do transporte de pessoas, por isso é fundamental que esteja em boas condições. A recuperação da pista e a sinalização adequada vão contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população de Rio Crespo e dos municípios vizinhos”, reforçou o deputado.
O pedido foi apresentado atendendo à solicitação dos vereadores Rivelino e Diomar, que levaram ao parlamentar as preocupações da comunidade quanto à situação da rodovia.
Alex Redano enfatizou que continuará acompanhando o pleito junto ao governo do estado e ao DER, buscando soluções rápidas e eficazes para garantir a segurança e a trafegabilidade da RO-459. “Nosso mandato segue comprometido com as demandas do interior. Trabalhamos para que cada município tenha a infraestrutura necessária para crescer com segurança e qualidade de vida”, concluiu o presidente da Assembleia.
Foto: Rafael Oliveira
