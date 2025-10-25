Deputado Alan Queiroz solicita aumento do efetivo policial no município de Vilhena

Publicada em 25/10/2025 às 08h30
Para garantir a segurança da população do estado, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao governo de Rondônia o aumento do efetivo policial no município de Vilhena. A solicitação foi repassada à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e à Polícia Militar (PMRO), tendo como objetivo principal evitar que o crime ocorra, intimidando possíveis ações de meliantes e fortalecendo a relação de confiança entre os moradores locais e a Polícia Militar.
A segurança pública é uma política essencial para a tranquilidade da população (Foto: Ésio Mendes)
A segurança pública é uma política essencial para a tranquilidade da população, com o propósito de promover uma melhor qualidade de vida às pessoas. Assim, o aumento do efetivo policial visa reforçar a segurança, prevenindo todos os tipos de crimes e proporcionando aos moradores a proteção necessária.
Ressalta-se ainda que, a central de policiamento do município de Vilhena não está em pleno funcionamento. Moradores relatam que, ao ligarem para o número 190, as chamadas não são atendidas, o que agrava ainda mais a sensação de insegurança e dificulta o atendimento em situações emergenciais.
Para o deputado Alan Queiroz, reforçar o policiamento é um passo essencial para aumentar a segurança da população. "Sabemos que a segurança é um dos pilares fundamentais da nossa sociedade, e que todos merecem ter esse direito. Nossa indicação visa promover isso para as famílias de Vilhena. Estamos trabalhando para promover melhor qualidade de vida para todos, e o aumento do efetivo policial no município é um dos pilares fundamentais para que isso ocorra", concluiu.
É importante ressaltar que a definição das estratégias de segurança pública ostensiva é de competência do governo de Rondônia. O presente pleito reforça a necessidade de intensificar as ações de segurança nas principais vias comerciais do município, a fim de prevenir roubos e outros delitos, garantindo mais tranquilidade à população e aos comerciantes locais.
