Deputado Alan Queiroz recebe prefeita Valéria Garcia e anuncia novos recursos para Pimenteiras

Publicada em 23/10/2025 às 08h20
O deputado estadual Alan Queiroz recebeu na Assembleia Legislativa de Rondônia a prefeita de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia, para tratar sobre investimentos no município. Durante o encontro, foram anunciadas conquistas decorrentes de solicitações apresentadas pelo vereador Alan Teodoro.
Entre os repasses já confirmados, estão R$ 250 mil destinados à compra de medicamentos e R$ 50 mil para aquisição de insumos laboratoriais. Além disso, foi anunciado o aporte de R$ 40 mil voltados à premiação do Campeonato de Pesca de 2026.
O parlamentar também informou que outros R$ 350 mil em recursos estão em processo de liberação, reforçando o compromisso de trabalho conjunto com as lideranças municipais. Segundo Alan Queiroz, a parceria tem o objetivo de fortalecer a saúde pública e o desenvolvimento de Pimenteiras do Oeste.
A medida contribui diretamente para a melhoria dos serviços oferecidos à população e reflete o compromisso do parlamentar em promover investimentos que gerem resultados concretos e ampliem a qualidade do cuidado à saúde em todas as regiões do estado.
O deputado Alan Queiroz ressaltou a importância do investimento para o município. "A destinação da emenda é um passo fundamental para garantir que nossos serviços de saúde sejam mais rápidos e eficazes. Estou feliz por contribuir com o setor da saúde do município. Prestar um atendimento de qualidade na área da saúde é fundamental para qualquer região, e fico extremamente feliz de poder atuar diretamente nesta ação", finalizou.
A ação demonstra o compromisso do parlamentar com o aprimoramento das condições de saúde pública e reflete a importância atribuída à qualidade dos serviços oferecidos à comunidade local. Esses investimentos garantem além de tudo, a dignidade que o povo rondoniense merece ter, principalmente na área da saúde.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!