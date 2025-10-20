Deputado Alan Queiroz destina R$ 1,2 milhão para obras de microrrevestimento asfáltico, em Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 20/10/2025 às 11h02
Atendendo a uma solicitação do vereador Valmir do Mototáxi, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 1,2 milhão em emenda parlamentar para o município de Alto Alegre dos Parecis, investimento aplicado nas obras de microrrevestimento asfáltico das ruas da cidade. O recurso melhora as condições de tráfego e garante mais segurança para os motoristas e pedestres que circulam diariamente pelo município.
A destinação tem como objetivo melhorar a trafegabilidade e a qualidade das vias urbanas, proporcionando mais segurança, conforto e agilidade no deslocamento de veículos e pedestres. O microrrevestimento asfáltico contribui para o aumento da durabilidade do pavimento e para a valorização dos bairros beneficiados, reforçando o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento da infraestrutura local.
O deputado Alan Queiroz destacou a atuação dos representantes estaduais e municipais para que a demanda fosse atendida. "Eu quero parabenizar e fazer um agradecimento especial, além da prefeitura que fez todo o trâmite de documentação, quero agradecer ao nosso governador Marcos Rocha pela parceria, o chefe da Casa Civil, Elias Rezende e o coronel Éder. São muitas pessoas que trabalham em conjunto para fortalecer nossos municípios e essa ação é prova disso. Alto Alegre tem um prefeito de qualidade e um parceiro presidente da Câmara que tem ajudado muito, fortalecendo ainda mais o nosso estado de Rondônia", completou.
Com essa iniciativa, o deputado Alan Queiroz reafirma seu empenho em atender as demandas apresentadas pelos representantes municipais e pela população, promovendo obras que refletem diretamente na melhoria da qualidade de vida e no bem-estar dos cidadãos.
