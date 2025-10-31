Deputada Sílvia Cristina faz palestra do Outubro Rosa na Unir em Rolim de Moura

Publicada em 31/10/2025 às 08h00
A deputada federal Sílvia Cristina realizou nesta quarta-feira (29) uma palestra no campus da Unir em Rolim de Moura, dando prosseguimento às atividades do Outubro Rosa, chamando a atenção para a necessidade de prevenção e cuidado para enfrentar o câncer de mama.
“Ao longo deste mês, estamos com diversas atividades alusivas ao Outubro Rosa, em todas as regiões do Estado, com palestras, entrevistas e outras atividades, com o objetivo de estimular que as mulheres se cuidem mais, se previnam, pois o câncer de mama tem cura, se for detectado precocemente”, disse a deputada.
Na Unir, ela foi recebida pela diretora do campus, professora Mayra Araguaia, a coordenadora Silvana Campos e o professor Cleverson Carvalho. A vereadora Cida da Saúde esteve presente e ajudou a preparar o espaço para a palestra, reunindo alunos e servidores.
