Deputada Lebrinha se manifesta sobre desocupação de famílias na Linha 106

Publicada em 31/10/2025 às 14h33
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) se posicionou nesta Terça-feira (28) sobre a desocupação de famílias na Linha 106, no município de Alvorada d’Oeste, após a ação da Força Nacional, enviada pelo Governo Federal. Segundo a parlamentar, a situação representa um momento de injustiça e insegurança para os moradores da região.
“Indignação, é isso que estou sentindo em relação a essa situação. Hoje está acontecendo no município de Alvorada d’Oeste, mas pode atingir outros municípios de Rondônia”, afirmou a deputada.
Lebrinha destacou que episódios semelhantes têm ocorrido com frequência em diferentes regiões do estado. Ela relembrou a situação vivida por famílias na área das reservas do Soldado da Borracha, que convivem com o medo constante de novos decretos e desocupações.
A parlamentar reforçou a necessidade de união das autoridades estaduais e federais para garantir segurança jurídica e social às famílias rurais. “A insegurança que vivemos em Rondônia, especialmente nas propriedades, não pode continuar. Precisamos agir. Peço o apoio de todos os deputados estaduais, da bancada federal e do Governo do Estado para tomarmos providências. Rondônia não pode seguir sob essas injustiças que vêm se repetindo cada vez mais”, concluiu.
Foto Arquivo I Secom ALE/RO
