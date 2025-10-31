Deputada Lebrinha garante R$ 200 mil para placas solares na Escola Família Agrícola de Jaru

Publicada em 31/10/2025 às 08h00
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) entregou uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, destinada à aquisição e instalação de placas solares na Escola Família Agrícola (EFA) de Jaru. O investimento garante mais economia, sustentabilidade e melhores condições no ambiente escolar, beneficiando alunos e servidores.
“Investir em energia solar é investir no futuro das nossas crianças e na qualidade da educação. Essa conquista reafirma o compromisso do nosso mandato com o desenvolvimento sustentável e com as escolas que transformam vidas. Agradeço ao governador de Rondônia pelo apoio e pela parceria em cada ação que leva mais dignidade às famílias do campo”, afirmou a parlamentar.
A iniciativa foi atendida a partir de solicitação do ex-vereador Carlos, que ressaltou a importância da ação para o dia a dia da comunidade escolar. A instalação do sistema de energia solar vai reduzir os custos com eletricidade e fortalecer o compromisso da escola com práticas sustentáveis.
A deputada também adiantou que novos investimentos estão previstos para a instituição. A próxima entrega contemplará a instalação de aparelhos de ar-condicionado nos dormitórios e no refeitório da EFA, ampliando o conforto e a qualidade de vida dos estudantes.
