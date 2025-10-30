Deputada Gislaine Lebrinha anuncia novo trator para produtores de São Francisco do Guaporé

Publicada em 30/10/2025 às 13h40
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) visitou nesta terça-feira (29) São Francisco do Guaporé e anunciou a entrega de um trator de pneu para o município. A ação integra um pacote de investimentos que inclui cinco tratores, três PCs, dezenas de equipamentos agrícolas e uma retroescavadeira.
A visita contou com a participação do irmão da deputada, Ângelo Lebrinho, e dos vereadores Pr. Eber, Agneilde fotógrafo, Professor Márcio e Jorge Honorato. Durante a agenda, eles se reuniram com representantes da Secretaria de Agricultura local.
Gislaine Lebrinha afirmou que o investimento reforça o apoio à agricultura familiar e às associações rurais. “Cada entrega representa um trabalho, parceria e compromisso de valorizar quem sustenta o nosso estado, o homem e a mulher do campo. A agricultura familiar cresce e se desenvolve a cada instante”, disse a parlamentar.
Os equipamentos fazem parte de um programa estadual voltado à modernização da produção rural e ao fortalecimento das cadeias produtivas locais.
