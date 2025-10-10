Dennis DJ se pronuncia após acusações da ex-mulher: “Preciso esclarecer algumas coisas”

Publicada em 10/10/2025 às 09h54
O produtor musical Dennis DJ, de 45 anos, que ficou conhecido por hits do funk carioca, quebrou o silêncio nesta quinta-feira (9) após ser acusado pela ex-esposa, Bárbara Falcão, de abuso sexual, psicológico, moral e patrimonial.
Em vídeo publicado no Instagram, o artista afirmou que decidiu se manifestar para esclarecer informações que circulam na internet desde a véspera. “Olá, pessoal. Tudo bem? Estou passando aqui para esclarecer algumas coisas. Já que fui exposto, não gostaria de estar fazendo este vídeo, principalmente porque envolve o meu bem mais precioso, que é o meu filho, de apenas 6 anos”, iniciou.
Dennis explicou que os comentários começaram após uma operação policial realizada na casa de Bárbara. “Começaram as especulações de que eu teria mandado a polícia ir até lá porque queria a guarda. Não, gente, não é nada disso. Quem determina uma busca e apreensão é o juiz”, afirmou.
O DJ acrescentou que a medida foi determinada pelo magistrado dentro de um inquérito em andamento. “Inclusive, a própria mãe da Bárbara prestou um depoimento muito forte. Pode ser sobre isso. Mas, como o caso está sob segredo de Justiça, eu também não posso abrir muita coisa aqui”, finalizou.
