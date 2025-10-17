Cotado para o STF, Jorge Messias cita Bob Dylan e publica mensagem enigmática nas redes sociais

Publicada em 17/10/2025 às 14h44
O advogado-geral da União, Jorge Messias, favorito para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), publicou nesta sexta-feira (17) uma mensagem simbólica em suas redes sociais. Com fotos de sua atuação à frente da Advocacia-Geral da União (AGU), Messias citou trechos da canção “Blowin’ in the Wind”, de Bob Dylan, reforçando um tom reflexivo e aberto a interpretações.
No post, o advogado destacou o refrão da música — “A resposta, meu amigo, está soprando no vento” — e completou: “A metáfora de Blowin’ in the Wind encoraja o espírito humano a atitudes transformadoras”. A letra, conhecida por abordar temas como justiça, liberdade e paz, fala sobre o caminho que cada pessoa deve percorrer para atingir seus objetivos.
A publicação despertou curiosidade nos bastidores políticos, já que ocorre em meio à expectativa pela escolha de Lula para a próxima vaga no STF. Messias é considerado um dos nomes mais próximos do presidente e visto como o principal candidato à sucessão de Barroso, que se aposentou antecipadamente aos 67 anos.
Caso seja confirmado, o advogado-geral passará por sabatina no Senado Federal antes de assumir o cargo. A nomeação oficial deve ser anunciada pelo presidente nos próximos dias.
🎶 Blowin’ in the Wind 🎶
Os desafios de paz e fraternidade estão por ai, soprados pelo vento, perceptíveis àqueles que têm fé e escutam o coração.
🎤A metáfora de Blowin’ in the Wind encoraja o espírito humano a atitudes transformadoras.
📸: Renato Menezes/Ascom AGU pic.twitter.com/AKHyXXzxpe — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) October 17, 2025
