Comissão de Saúde presidida pelo deputado estadual Luís do Hospital avalia resultados da Sesau

Publicada em 29/10/2025 às 09h01
Sob a presidência do deputado estadual Dr. Luís do Hospital, a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou, nesta terça-feira (28), uma audiência pública para acompanhar a apresentação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O documento reúne informações sobre o cumprimento das metas, ações e indicadores da pasta referentes ao primeiro e segundo quadrimestres de 2025.
A reunião contou com a presença da secretária adjunta de Saúde, Mariana Ayres, e de técnicos da Sesau, que detalharam os resultados da execução orçamentária, produção hospitalar, atendimentos ambulatoriais e avanços estruturais realizados no período. O relatório, com cerca de 40 páginas, foi encaminhado previamente à Comissão para análise detalhada.
Durante a exposição, a equipe técnica explicou que o RDQA é um instrumento de gestão e transparência, que permite o acompanhamento da execução das políticas públicas de saúde e o cumprimento das metas definidas no planejamento anual. A apresentação cumpre o que determina o artigo 32, inciso V, da Lei Complementar Federal nº 141/2012, que obriga a divulgação e discussão pública dos relatórios de gestão da saúde.
“É fundamental que esses dados sejam compartilhados com transparência. A população precisa saber como estão sendo aplicados os recursos públicos na área da saúde”, destacou Dr. Luís do Hospital, reforçando o compromisso da Comissão com a fiscalização e a melhoria da gestão pública.
Durante a audiência, o parlamentar também defendeu a busca por novos modelos de investimento, como as parcerias público-privadas (PPPs), para otimizar os recursos aplicados na construção e ampliação de hospitais. Ele citou como exemplo sua experiência à frente do Hospital Municipal de Jaru, onde foi possível viabilizar uma estrutura moderna e funcional com metade do orçamento inicialmente previsto.
“A saúde é um setor complexo, mas exige sensibilidade e criatividade na gestão. O diálogo é o caminho para avançarmos. Quando trabalhamos de forma conjunta, com foco na política pública e não na politicagem, conseguimos resultados que realmente impactam a vida das pessoas”, afirmou o deputado.
A apresentação também trouxe um panorama das obras e reformas em andamento, ampliação de serviços de média e alta complexidade, além do fortalecimento de programas estratégicos de saúde pública. O encontro reafirmou o compromisso conjunto entre o Executivo e o Legislativo com o fortalecimento do sistema público de saúde em Rondônia e a prestação de contas à sociedade.
Foto: Thyago Lorentz | Secom Alero
