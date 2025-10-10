“Com muito amor e respeito”: Buquê de rosas reacende rumores de reconciliação entre Virgínia e Vini Jr.

Publicada em 10/10/2025 às 17h17
Virgínia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta sexta-feira (10) ao mostrar um buquê de rosas vermelhas que recebeu de presente, levantando suspeitas sobre uma possível reconciliação com o jogador Vinicius Jr.
A influenciadora exibiu as flores nos stories do Instagram, mas preferiu esconder a mensagem do bilhete com um emoji de coração — detalhe que aumentou ainda mais a curiosidade dos fãs. O gesto coincidiu com o gol marcado por Vinicius Jr. em amistoso da seleção brasileira, quando o atacante enviou um beijo para a câmera durante a comemoração.
Pouco depois, o craque compartilhou a imagem do momento nas redes sociais ao som de “Eu Vou na Sua Casa”, do cantor Felipe Amorim. O trecho da música escolhido não passou despercebido:
“Eu vou na sua casa, bato na sua porta / Abre o portão que é o Amorim que tá aqui fora / Olha na minha cara que eu te trouxe rosas / Todas perfumadas e você é a mais cheirosa.”
Os rumores de reaproximação surgem poucos dias após o jogador publicar um pedido público de desculpas a Virgínia, reconhecendo erros e afirmando querer “zerar tudo”.
“Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”, escreveu o atleta na ocasião.
Os dois viveram um affair que acabou após o vazamento de supostas conversas do jogador com uma modelo, mas os gestos recentes indicam que a história pode estar ganhando um novo capítulo.
