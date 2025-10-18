Com investimento de R$ 2,9 milhões, Governo de Rondônia forma 24 novos oficiais e reforça liderança da Polícia Militar

Publicada em 18/10/2025 às 11h13
A segurança pública de Rondônia ganhou um importante reforço nesta sexta-feira (17), com a formatura de 24 cadetes do III Curso de Formação de Oficiais (CFO 2024/2025) da Polícia Militar de Rondônia (PMRO). A cerimônia, realizada no Quartel do Comando-Geral da PM, em Porto Velho, marcou o encerramento de dois anos de capacitação intensiva e celebrou o investimento de R$ 2,9 milhões do Governo do Estado em qualificação e valorização da tropa. A turma recebeu o nome de “Coronel Marcos Rocha”, em homenagem ao governador, que foi agraciado com uma placa de reconhecimento pela dedicação e apoio à corporação.
FORMAÇÃO DE ALTO NÍVEL E EXIGÊNCIA TÉCNICA
Durante o evento, os participantes assistiram a um vídeo com registros da trajetória de preparação dos novos oficiais, que enfrentaram mais de 3.600 horas-aula em regime semi-internato, com 88 disciplinas voltadas à gestão pública, direito, estratégia e treinamento operacional. Pela primeira vez, a PMRO exigiu que os candidatos fossem bacharéis em Direito, elevando o padrão técnico e jurídico da formação.
Na solenidade, o governador Marcos Rocha destacou o impacto do investimento para a segurança e a sociedade. “Destinamos mais de R$ 2,9 milhões para este curso, desde infraestrutura até bolsas e remuneração dos instrutores. “Essa ação demonstra nosso compromisso em valorizar a segurança pública e garantir que Rondônia conte com líderes éticos, justos e altamente qualificados. Esses novos oficiais saem preparados para comandar e proteger com excelência, dentro da melhor Polícia Militar do Brasil”, ressaltou.
O comandante-geral da PMRO, coronel Régis Braguin, ressaltou que a formação representa um marco na história da instituição. “São profissionais que passam a reforçar o comando da corporação, ampliando a capacidade de gestão e fiscalização. É motivo de alegria ver o resultado de uma política de investimento contínuo na segurança pública, conduzida nesta gestão desde 2019. Agora temos mais oficiais prontos para fortalecer ainda mais nossa missão de servir e protege”, acrescentou.
GESTÃO E INTEGRAÇÃO FORTALECEM A SEGURANÇA
Já o titular da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Vital, enfatizou que o avanço da segurança em Rondônia é resultado direto de uma gestão que une inteligência, investimento e integração. “Hoje é um dia de alegria e gratidão, porque vemos o resultado do trabalho que o Governo de Rondônia tem realizado na segurança pública. Desde 2019, o Estado vem promovendo uma verdadeira transformação, com investimentos, modernização e integração das forças. A formação desses 24 novos oficiais é um reflexo direto dessa política de valorização dos profissionais e do fortalecimento das instituições. Eles chegam para somar ao trabalho de quem está diariamente nas ruas, garantindo mais eficiência, preparo e segurança à população”, pontuou.
Durante a cerimônia, os três primeiros colocados do CFO 2024/2025 foram homenageados pelo desempenho exemplar: 1º lugar – Cadete PM Campanha (média 97,97), 2º lugar – Cadete PM Luan (97,94) e 3º lugar – Cadete PM C. Almeida (97,42). Representando os formandos, o oficial Campanha expressou gratidão e reconhecimento. “Foram quase dois anos de muito aprendizado, disciplina e superação. Cada ensinamento foi um alicerce que nos preparou para aplicar justiça e legalidade no exercício da função. Agradeço a Deus, ao nosso governador e ao comandante-geral por todo o empenho em garantir uma formação de excelência”, declarou.
Com a formatura, os 24 novos oficiais passam à condição de aspirantes a oficial, etapa que antecede a promoção ao posto de segundo-tenente, fortalecendo ainda mais o quadro de liderança da Polícia Militar de Rondônia. A nova geração de comandantes reflete o compromisso do governo do Estado em investir na segurança como prioridade e garantir à população um serviço público cada vez mais eficiente, humano e moderno.
