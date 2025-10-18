SEGURANÇA PÚBLICA

Com investimento de R$ 2,9 milhões, Governo de Rondônia forma 24 novos oficiais e reforça liderança da Polícia Militar

Vinte e quatro novos oficiais da Polícia Militar de Rondônia concluem o Curso de Formação de Oficiais, marcando um novo ciclo de liderança na corporação