Com apoio do deputado Alan Queiroz, FANDUC representa Rondônia e conquista título de campeã geral

Nos dias 25 e 26 de outubro, a cidade de Sorriso (MT) foi palco da 9ª Copa Centro-Oeste de Bandas e Fanfarras, um dos maiores encontros musicais da região. A participação de Rondônia foi viabilizada graças ao apoio do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), que destinou R$ 200 mil em emenda parlamentar para a fanfarra da Escola Duque de Caxias. O investimento garantiu a logística e a estrutura necessárias para o deslocamento e participação dos músicos no evento, fortalecendo a cultura e o incentivo à música no estado.
O evento reuniu mais de 42 corporações musicais dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, totalizando cerca de 1.400 músicos, coreógrafos, balizas, comandantes e instrutores. Rondônia foi representada pela Corporação Rítmica Fanfarra Drum Show da Escola Duque de Caxias (FANDUC) e pela Banda Marcial Águias Negras da Paróquia São Tiago Maior.
A FANDUC, sob a regência do maestro professor Admilson Knightz, foi o grande destaque da competição, conquistando o título de Campeã Geral após alcançar a maior pontuação entre todas as 42 entidades participantes. A fanfarra ainda levou para casa os troféus de 1º Lugar Banda de Percussão Rudimentar Sênior, 1º Lugar Pavilhão Cívico Sênior, 1º Lugar Melhor Regente Sênior e Geral, 2º Lugar Baliza Feminina Sênior e 2º Lugar Mor de Comando Sênior.
A Banda Marcial Águias Negras, do maestro professor Fábio Belém, também teve excelente desempenho, conquistando 1° Lugar Banda Marcial Sênior, 1º Lugar Melhor Regente Sênior, 1º Lugar Pavilhão Cívico Sênior, 1° Lugar Mor de Comando Sênior e 1° Lugar Melhor Baliza Sênior.
O deputado Alan Queiroz parabenizou os integrantes da FANDUC e destacou a importância de valorizar o talento e o esforço dos jovens rondonienses. “É uma grande satisfação ver Rondônia sendo representada com tanta competência e dedicação. A música é uma ferramenta poderosa de transformação social, e apoiar projetos como o da FANDUC é investir no futuro dos nossos jovens. Essa conquista é motivo de orgulho para todo o nosso estado”, afirmou o parlamentar.
O evento, além de promover o intercâmbio cultural entre os estados, evidenciou o potencial artístico dos músicos rondonienses e o impacto positivo dos investimentos na cultura. Com o resultado, as corporações vencedoras garantiram vaga na fase nacional da competição, que será realizada no dia 23 de novembro, em Amparo (SP), onde Rondônia mais uma vez estará bem representada e levando o nome do estado com talento, disciplina e paixão pela música.
