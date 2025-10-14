Com a chegada do período chuvoso, Prefeitura de Porto Velho orienta população sobre quedas de árvores

Publicada em 14/10/2025 às 16h33
Com o início do período chuvoso, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), reforça a importância dos cuidados preventivos para evitar acidentes causados pela queda de árvores e galhos, que são comuns nesta época do ano em Rondônia.
De acordo com a Sema, as chuvas fortes e os ventos intensos aumentam o risco de quedas, principalmente em áreas com árvores antigas, doentes ou mal-conservadas. Por isso, a Prefeitura de Porto Velho alerta a população para alguns cuidados essenciais neste período:
• Evitar estacionar veículos e permanecer em áreas próximas a árvores durante tempestades;
• Informar a Prefeitura sobre árvores que apresentem sinais de instabilidade, como galhos secos, rachaduras ou inclinação anormal;
• Não realizar podas ou intervenções por conta própria, pois o serviço deve ser feito por profissionais qualificados;
• Manter limpos os terrenos particulares, evitando o crescimento descontrolado de árvores e arbustos.
Prefeitura conta com uma equipe técnica pronta para atender chamados
A Prefeitura conta com uma equipe técnica pronta para atender chamados relacionados à manutenção e remoção de árvores em situação de risco. Segundo o secretário da Sema, Vinícius Miguel, o cuidado começa na prevenção e a Prefeitura realiza o trabalho com podas técnicas e equilibradas, escolha de espécies adequadas para o solo urbano, garantia da drenagem e solo saudável e ainda mantém equipes técnicas preparadas antes que o vento chegue.
“O objetivo da Sema é garantir a segurança da população, minimizando os riscos que o período chuvoso traz aqui na nossa capital. Ao mesmo tempo, contamos com a colaboração de todos para manter a cidade segura e arborizada de forma responsável e vamos seguir realizando e monitorando toda a situação”, destacou o secretário.
O secretário destaca ainda para o morador não fazer podas por conta própria, pois o manejo errado pode comprometer a segurança de toda a vizinhança. Cada árvore bem cuidada é uma sombra segura, um abrigo para a fauna e um aliado contra o calor extremo que já sentimos nas ruas.
Em caso de dúvidas ou informações a população pode procurar a Sema, que fica localizada na rua General Osório, 81, Centro. O horário de atendimento é das 8h às 14h (segunda a sexta-feira).
