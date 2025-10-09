Casal e comparsa são presos após tentativa de roubo em empresa na BR-364

Publicada em 09/10/2025 às 09h00
O apenado monitorado Hecton C. S., a esposa dele Tainá C. L., e o comparsa Marcos B. Q., foram presos na noite de quarta-feira (09), após uma tentativa de roubo em uma empresa localizada no km13 da BR-364 em Porto Velho.
Informações da PM dão conta que os criminosos chegaram na frente da empresa em um carro modelo Gol de cor preta, fingindo que iriam deixar umas ferramentas para um dos funcionários, e assim que passaram pelo portão, desceram armados e anunciaram o roubo ao vigilante.
A vítima conseguiu buscar abrigo e acionou a PM, depois o bando fugiu sem levar nada. Durante as buscas o apenado e a esposa foram encontrados com o veículo na Rua Plácido de Castro, onde confessaram a prática do crime, depois o comparsa foi localizado em outra residência junto com a arma usada no crime.
