Cadáver em decomposição é encontrado enterrado em cova rasa

Por rondonianews.com/Alex Tedeschi
Publicada em 10/10/2025 às 11h22
Publicada em 10/10/2025 às 11h22
Um corpo ainda não identificado foi encontrado na manhã desta sexta-feira (10) enterrado em uma cova rasa nos fundos de uma residência localizada na Rua Tocantins, bairro Boa Esperança, em Rolim de Moura.
De acordo com informações preliminares, vizinhos acionaram a Polícia Militar após perceberem um forte odor vindo do local. Ao chegarem, os policiais confirmaram a presença do corpo e isolaram a área.
A Polícia Científica está no local realizando os procedimentos periciais para tentar identificar a vítima e apurar as circunstâncias da morte.
O caso será investigado pela Polícia Civil
Comentários
Seja o primeiro a comentar!