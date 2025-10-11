BPTAR prende casal que se exibia com drogas nas redes sociais

Publicada em 11/10/2025 às 09h15
Uma ação de policiais do BPTAR na noite de sexta-feira (10), resultou na prisão do casal Higor L. M. L., de 29 anos, e Maiara F. S. S., de 18 anos, por tráfico de drogas na Rua Olaria, bairro Costa e Silva em Porto Velho.
Depois de receber denúncias que um indivíduo estava se exibindo com drogas nas redes sociais e o apartamento de uma vila estava sendo usada como boca de fumo, os policiais foram ao local e viram quando um dos suspeitos ao avistar a viatura se aproximando saiu correndo para os fundos.
Foi feito o acompanhamento e um dos apartamentos o casal suspeito foi localizado. Durante as buscas foi visto que uma mesa estava cheia de entorpecentes espalhados, e dentro do imóvel outras porções, material usado no tráfico e um simulacro de pistola que estava no quarto de outro criminoso que conseguiu fugir.
Ao todo foram apreendidos rolos de papel filme, balanças de precisão, maconha, crack, ecstasy e sprays de loló.
