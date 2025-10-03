Beiradão Cultural anima o terceiro dia de festa com 12 horas de música

Publicada em 03/10/2025 às 10h10
A programação em comemoração aos 111 anos de Porto Velho segue nesta sexta-feira (3) com Beiradão Cultural. O evento será realizado no palco montado na Avenida Farquar, a partir das 18h, e segue até as 6h da manhã de sábado (4), reunindo 12 horas de shows com artistas locais, em uma grande celebração da cultura popular e diversidade musical da capital.
O Beiradão Cultural abrange diferentes estilos musicais, valorizando talentos regionais e promovendo o acesso gratuito à arte e ao entretenimento.
Entre as atrações confirmadas estão: Forró Madeira, Beto Mendes, Banda K7, Criston Lucas, Samba +, Patrícia Morais, Fina Batucada, Elly Lima, Gabriel Parada, Lívia e Thainara, Henry Vidal, Forró Felina, DJ Lacaia e DJ Mario.
A estrutura montada pela Prefeitura garante segurança, conforto e organização para o público.
As comemorações seguem até o domingo (5), com mais atividades culturais, shows e atrações para toda a família.
EXPOSIÇÃO DE CARROS
Outra atração especial é a exposição de carros antigos, que será realizada no Complexo Madeira-Mamoré. Será um evento com uma oportunidade para amantes de automóveis clássicos se reunirem, exibirem veículos restaurados ou originais e compartilharem histórias, técnicas de restauração e paixões.
Na quinta-feira (2), a exposição acontece com realização do Clube de Carros Antigos de Rondônia (CCARO), e contará com 30 veículos, entre Fusca, Chevette, Opala, Brasília, Vectra e muitos outros. Segundo o presidente do clube, Mantovani, são veículos com mais de 25 anos de fabricação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!