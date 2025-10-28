Fortalecimento

Audiência pública em Costa Marques fortalece integração entre Brasil e Bolívia e reforça compromisso com o desenvolvimento da região de fronteira

Audiência pública proposta pela deputada Gislaine Lebrinha reuniu autoridades brasileiras e bolivianas em Costa Marques para discutir o fortalecimento das relações entre os países e impulsionar o desenvolvimento do Vale do Guaporé.