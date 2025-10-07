Assembleia Legislativa realiza audiência pública para discutir regularização da atividade garimpeira no Rio Madeira

Publicada em 07/10/2025 às 14h10
Encontro será nesta quarta-feira (8), a partir das 14h30, no plenário da Assembleia (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) realiza, nesta quarta-feira (8), uma audiência pública para debater soluções voltadas à regularização da atividade garimpeira no Rio Madeira. O encontro será presidido pelo deputado Alex Redano (Republicanos), presidente da Casa, e acontecerá a partir das 14h3, no plenário da Assembleia.
A iniciativa do presidente da Alero tem como objetivo reunir autoridades, representantes de órgãos ambientais, lideranças do setor e garimpeiros, em busca de alternativas que permitam o desenvolvimento da atividade dentro da legalidade e em conformidade com as normas ambientais.
Segundo Alex Redano, o tema é de grande relevância para a economia regional, especialmente para as famílias que dependem do garimpo como principal fonte de renda. “Precisamos buscar caminhos que conciliam o sustento de milhares de trabalhadores com a preservação ambiental. Esse diálogo é fundamental para que possamos avançar em soluções justas e equilibradas”, destacou o parlamentar.
Presidente da Alero, Alex Redano, é o proponente da audiência (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
A audiência pública reforça o compromisso da Assembleia Legislativa em promover o debate aberto e democrático sobre temas que impactam diretamente a vida da população rondoniense, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do estado.
