Arildo Lopes deixa a Assembleia Legislativa para assumir Secretaria-Geral de Governo na gestão Léo Moraes

Publicada em 29/10/2025 às 09h16
Porto Velho, RO – Arildo Lopes da Silva, atual secretário-geral da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), está em processo de transição para integrar a equipe do prefeito eleito de Porto Velho, Léo Moraes, do Podemos. Ele assumirá a Secretaria-Geral de Governo (SGG) na administração municipal. A função se equipara à de secretário-chefe da Casa Civil no Governo de Rondônia. Esta será sua última semana de atuação no Poder Legislativo estadual, conforme informações confirmadas por fontes ligadas aos corredores do Palácio Marechal Rondon.
Segundo o histórico profissional destacado pelas mesmas fontes, Arildo Lopes exerceu mandato como vereador no município de Urupá. Depois, ocupou o cargo de secretário de planejamento na prefeitura local.
Na esfera legislativa estadual, foi chefe de gabinete do deputado Edézio Martelli e, em seguida, passou a ocupar a função de secretário-geral da Assembleia Legislativa, posição que desempenhou por aproximadamente 13 anos.
Antes do retorno à ALE/RO em sua atual função, Arildo também atuou como diretor administrativo-financeiro do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A confirmação de sua ida para o comando da Secretaria-Geral de Governo de Porto Velho reforça a composição da equipe que será formada para a gestão de Léo Moraes a partir da próxima etapa administrativa no município.
Parabéns, meu nobre e especial amigo, merecedor de todas as honras, vem fazendo um Gratificante trabalho a nível de estado.
Deus abençoa infinitamente!