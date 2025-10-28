Aprovado projeto relatado pela deputada Silvia Cristina, que garante testes genéticos para prevenir o câncer

Publicada em 28/10/2025 às 13h50
A Câmara dos Deputados aprovou o parecer da deputada federal Sílvia Cristina favorável ao PL 256/2020, e também aprovou a matéria, durante votação na manhã desta terça-feira (28). O texto aprovado garante a realização de exames genéticos no âmbito do SUS para identificar e prevenir o câncer de mama e de colo uterino. A matéria agora será discutida no Senado.
“É uma grande vitória, um avanço enorme! Com o SUS incluindo testes genéticos para mulheres com pré-disposição hereditária, é levar vida plena, garantir uma vida saudável e evitar o desenvolvimento da doença, com medidas profiláticas. É uma propositura que vai garantir a cura do câncer, para mulheres com pré-disposição ao câncer de mama e do colo uterino”, destacou a deputada, que teve seu relatório elogiado por colegas deputados.
Em seu parecer, Sílvia Cristina disse que “mutações em genes podem elevar em até 80% o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Atualmente, é possível realizar a identificação precoce de algumas mutações, possibilitando intervenções profiláticas e aconselhamento para tratamento adequado”.
Ela acrescentou ainda que “a oferta dos procedimentos terapêuticos ficará condicionada à observância dos critérios estabelecidos em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas”.
Com informações da Agência Câmara de Notícias
Comentários
Seja o primeiro a comentar!