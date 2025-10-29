Apoio do deputado estadual Cirone Deiró possibilita plantio na hora certa

Publicada em 29/10/2025 às 11h28
O trabalho realizado pelo deputado estadual Cirone Deiró está contribuindo com o fortalecimento da agricultura familiar, em Rondônia. O parlamentar tem destinado recursos para a aquisição de maquinário e implementos agrícolas, permitindo o plantio e a colheita no tempo certo. “Esses equipamentos chegaram em boa hora e vão ajudar muito na silagem para o gado e no preparo da terra para a plantação”, disse o agricultor Edmar Moreira Lopes, presidente da Associação Antônio Conselheiro, do município de Theobroma.
A Associação Antônio Conselheiro foi contemplada com uma carreta agrícola basculante e com uma grade niveladora. “Os implementos já estão na associação, à disposição de todos os produtores”, disse Edmar. Segundo ele, o apoio do deputado Cirone está transformando a realidade dos produtores rurais. “É um trabalho de extrema importância para nós, que esperamos que tenha continuidade”, afirmou.
Além de maquinário e implementos agrícolas, as associações rurais tem recebido recursos para a aquisição de placas de energia solar, mudas e insumos. De acordo com Cirone Deiró, o apoio tem se tornado realidade, graças ao empenho do governador, coronel Marcos Rocha. O deputado também destacou a importância do trabalho realizado pelas lideranças locais, como é o caso do ex-vereador João do Posto e do vereador Dione Silva, no município de Theobroma. O trabalho desenvolvido em favor das associações, segundo o parlamentar, tem o objetivo de ajudar os produtores a aumentar a renda, reduzir custos e a eliminar atravessadores, melhorando as condições de trabalho e de vida na área rural.
Cirone Deiró disse que, desde o início de seu primeiro mandato como deputado, decidiu defender o setor produtivo. “Escolhi apoiar aqueles que acordam cedo e trabalham muito, ajudando nosso Estado a crescer”, disse.
