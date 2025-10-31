Apoio de Cirone fortalece associações esportivas e RO se destaca em eventos nacionais e internacionais

Publicada em 31/10/2025 às 13h50
O apoio do deputado estadual Cirone Deiró tem sido considerado decisivo na trajetória de sucesso de entidades esportivas do Estado. Entre elas está a Associação de Artes Marciais Pequeno Dragão dos municípios de Vilhena e Rolim de Moura e a Associação de Desportos Reunidos Celestino José de Souza (ASDERICEL), de Porto Velho. Os recursos viabilizados pelo deputado, por meio de emendas parlamentares, estão beneficiando não só instituições, mas também atletas de diversas modalidades.
Com o apoio de Cirone, quatro atletas da Pequeno Dragão, sendo três de Vilhena e um de Rolim de Moura, fizeram parte da delegação brasileira que participou do 13º Campeonato Mundial de Karatê da WUKF (World Union ofKarate-Do Federations), realizado na Suécia, entre os dias 8 e 13 de julho desse ano. O evento contou com a participação de 33 países, 66 federações e 1.709 competidores. A competição foi considerada um marco internacional da modalidade. “Essa parceria com o deputado foi essencial para o nosso sucesso e permitiu aos atletas, não apenas competir, mas também conhecer uma nova cultura e interagir com pessoas de todo o mundo, enriquecendo essa experiência, de forma incrível”, disse a faixa preta 1º Dan, Suelma Bento, presidente da Pequeno Dragão.
A participação da Pequeno Dragão no 32º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos 2025, realizado na cidade de São Paulo, no mês de setembro, também contou com o apoio do deputado. “Acreditamos que o investimento no esporte é um investimento no futuro de nossos jovens e o deputado Cirone tem demonstrado um compromisso inabalável com essa visão”, disse Suelma. Ela destacou também a importância do apoio do governador Marcos Rocha, por meio da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL).
ASDERICEL é campeã
O futebol feminino também conta com o apoio de Cirone Deiró. O deputado assegurou recursos para que a Associação de Desporto Reunidos Celestino José de Souza (ASDERICEL), da cidade de Porto Velho, participasse da Copa Libertadores de Clubes Futebol 7 Society, realizada no período de 17 a 19 de outubro, na cidade de Paranaguá (PR). A equipe voltou para casa com o título de campeã da competição.
O professor Mario Roberto Venere, presidente da ASDERICEL, disse que os recursos assegurados por Cirone, garantiram a aquisição das passagens das atletas, para que elas pudessem participar da Copa. A equipe sagrou-se campeã e garantiu vaga para participar da Copa Mundial de Clubes, a ser realizada na cidade de Barcelona (Espanha), em 2026. “O apoio do deputado Cirone foi de grande valia para nossa associação, considerando que somos uma instituição sem fins lucrativos e que há mais de 23 anos atua no desenvolvimento do desporto rondoniense, necessitando de parceiros comprometidos com o propósito de valorizar ações para a descoberta de novos talentos no esporte e de promover a integração social”, disse.
Mario Venere agradeceu também o apoio do Governo do Estado, da SEJUCEL, do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e da Federação Rondoniense Soccer Society (FRSS). “Parabenizamos a equipe campeã, nossa comissão técnica e agradecemos os familiares de nossas atletas, que confiaram em nosso trabalho e todos que contribuíram para que alcançássemos essa vitória”, disse.
