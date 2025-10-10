Apenado preso com pistola na zona Leste buscava vingança

Publicada em 10/10/2025 às 09h15
A Polícia Militar prendeu na noite desta quinta-feira (09) um apenado monitorado por tornozeleira eletrônica, identificado como T. W. N. P., de 26 anos, após denúncias de disparos de arma de fogo na Rua Pirarara, bairro Lagoa, zona Leste de Porto Velho. O homem foi capturado armado na Rua Corvina, nas proximidades de uma conhecida boca de fumo da região.
De acordo com informações apuradas, pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondonia, moradores acionaram a polícia após ouvirem cerca de oito disparos de arma de fogo. Equipes de várias guarnições foram deslocadas para o local e, durante as buscas, localizaram o suspeito em atitude suspeita. Ele estava portando uma pistola calibre 9mm com 22 munições intactas.
O suspeito confessou aos policiais que havia ido ao local com a intenção de matar um homem que, segundo ele, seria o responsável por balear sua esposa na madrugada de quarta-feira (08), também no bairro Lagoa, na Rua Dourado. Na ocasião, a mulher acabou perdendo o bebê em decorrência do ferimento.
Ainda conforme a polícia, o apenado e um comparsa chegaram a ser presos anteriormente por tráfico de drogas, mas o apenado já se encontrava em liberdade monitorada. Nesta nova ocorrência, ele relatou que, ao chegar ao endereço para cometer o crime de vingança, ficou sabendo que outro ataque já havia acontecido no local.
Diante da situação, o apenado recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Departamento de Flagrantes (Deflag), onde ficou à disposição da Justiça. A arma apreendida foi entregue à Polícia Civil, que seguirá investigando a sequência de ataques e possíveis conexões com o tráfico de drogas na região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!