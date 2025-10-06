Alunos da Escola Antônio Ferreira vivenciam o empreendedorismo na Feira JEPP

Publicada em 06/10/2025 às 15h24
Alunos da Escola de Ensino Fundamental Antônio Ferreira da Silva, em Porto Velho, viveram uma experiência diferente nesta quarta-feira (1º). A escola realizou a Feira dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), projeto desenvolvido pelo Sebrae em parceria com prefeituras dos municípios de Rondônia desde 2016.
Voltado para estudantes do 1º ao 9º ano, o JEPP busca despertar o espírito empreendedor desde cedo. Durante o ano letivo, os professores recebem formação e aplicam atividades que envolvem finanças, marketing e produção, preparando os alunos para colocar o aprendizado em prática.
As feiras de empreendedorismo transformam a sala de aula em um verdadeiro laboratório de experiências, onde os estudantes criam, vendem e administram seus próprios produtos.
Nesse processo, desenvolvem competências que vão além do conteúdo curricular: aprendem a planejar, se comunicar, resolver problemas e acreditar no próprio potencial. Mais do que preparar futuros empreendedores, o projeto incentiva uma postura de iniciativa e protagonismo diante da vida.
“Nós estamos organizando a feira JEPP Jovens Empreendedores Primeiros Passos. nós aplicamos esse projeto desde o primeiro, que foi apresentado pela SEMED e, todos os anos nós aderimos ao projeto do Sebrae que é muito importante para os alunos. Desde o começo do ano eles trabalham a parte teórica como a manutenção dos produtos, a fabricação, os cálculos para chegar ao valor final do produto, como fazer o marketing, a propaganda. Agora é a parte prática, onde eles estão fazendo a culminância desse projeto que é vender os produtos para comunidade”, disse Elizabeth Bresser, Coordenadora da escola Antônio Ferreira da Silva.
Para a professora Cleude, participar do projeto JEPP é satisfatório, pois contam com o apoio do Sebrae nas capacitações. “Somos bem preparados para levar o conhecimento do empreendedorismo aos alunos que, mesmo com pouca idade já nos surpreendem com tanta criatividade e lucratividade também. Eles aprendem a valorizar o dinheiro porque estamos em um mundo em que tudo é desvalorizado, descartável e com esse projeto as crianças aprendem a dar valor ao que eles investem.”, destacou Cleude.
Entre os pequenos empreendedores, a aluna Maria Vitória Ferreira Leão, do 2º ano, mostrou entusiasmo com a experiência:
“A gente faz o JEPP todo ano e ajuda muito no futuro, a administrar o dinheiro. Na nossa barraquinha vendemos comidas. Eu já vendo picolés e pulseiras de miçangas em casa, então aprendo bastante aqui. Na feira também tem temperos e aromatizadores.”
O papel do Sebrae em Rondônia é fundamental para que tudo isso aconteça. A instituição oferece capacitação aos professores, fornece metodologia adaptada para cada faixa etária e garante que o projeto alcance escolas em diferentes municípios.
Desde 2016, essa parceria com as prefeituras vem fortalecendo o ecossistema empreendedor local, formando gerações mais preparadas e conscientes sobre o valor do esforço, da inovação e do aprendizado contínuo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!