Alto Alegre dos Parecis terá mais salas de aula com apoio do Deputado Cirone Deiró

As escolas do município de Alto Alegre dos Parecis estão sendo contempladas com novas salas de aula, por meio de investimentos viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró. O parlamentar assegurou recursos também para reformas e aquisição de equipamentos de informática e de aparelhos de ar-condicionado para as escolas. Os investimentos assegurados por Cirone, atendem também o Hospital Municipal Ana Neri, a rede de iluminação pública da cidade e a área rural do município. Os recursos ultrapassam R$ 4 milhões.
De acordo com Cirone Deiró, o empenho do governador, coronel Marcos Rocha, em ouvir as necessidades da população rondoniense, tem sido decisivo na viabilização de investimentos, que atendem a realidade de cada município. O deputado também destacou a importância da parceria com lideranças locais, como a ex-vereadora Marlene Rodrigues e o atual vereador Sidney Buguim. “É um trabalho em conjunto que beneficia diretamente a população”, disse.
Entre as escolas beneficiadas com recursos assegurados por Cirone Deiró, está a Educandário Paulo Freire, que foi contemplada com R$ 862.200,00 para a construção de seis salas de aula e R$ 330.970,99 para a reforma elétrica do prédio. Os investimentos viabilizados pelo deputado atendem também às escolas João Paulo e Euzébio Queiroz.
Segundo Sidney Buguim, o deputado Cirone já assegurou recursos para diversos setores de Alto Alegre dos Parecis, se tornando um forte parceiro do município. Ele destacou também o trabalho realizado pela ex-vereadora Marlene Rodrigues. “As escolas estão recebendo atenção especial, mas estão sendo garantidos recursos também para a área rural, da saúde e de infraestrutura do município, sem falar em outros setores, como o do esporte, que também está sendo contemplado”, disse o vereador.
