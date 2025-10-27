Alegria e solidariedade marcam festa das crianças com apoio do deputado Delegado Camargo em Porto Velho

Publicada em 27/10/2025 às 09h45
O Instituto 3D promoveu neste sábado (25) uma grande festa em celebração ao Dia das Crianças, levando alegria, lazer e momentos de confraternização para centenas de famílias de Porto Velho. O evento contou com o apoio do deputado estadual Delegado Camargo e foi marcado por uma ampla programação voltada às crianças e à comunidade local.
Durante toda a tarde, as famílias participaram de atividades recreativas, apresentações culturais, brincadeiras e distribuição de lanches e presentes, criando um ambiente de união e felicidade. A ação buscou valorizar o convívio social e fortalecer os laços entre as famílias da região, especialmente em um momento dedicado à infância.
O deputado Delegado Camargo destacou a importância de apoiar iniciativas que promovem solidariedade e aproximam o poder público das necessidades reais das comunidades.
"Ver ações como essa acontecendo enche o coração de esperança. Cada sorriso dessas crianças é um lembrete de que cuidar delas é cuidar do futuro de Rondônia", afirmou o parlamentar.
Conforme os organizadores, o evento foi possível graças à união de voluntários, parceiros e apoiadores comprometidos em proporcionar um dia inesquecível às crianças. O Instituto 3D reforçou que pretende manter o calendário de atividades sociais, ampliando os projetos voltados ao bem-estar das famílias e ao fortalecimento comunitário.
A celebração encerrou o dia com muita emoção e gratidão, reforçando o papel da solidariedade e da fé na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora.
