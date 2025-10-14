Adolescente suspeito de tentar assaltar motorista de aplicativo é espancado

Publicada em 14/10/2025 às 09h30
Uma tentativa de roubo acabou dando ruim para um adolescente de 15 anos que foi duramente espancado na Rua Malaquita, residencial Cristal da Calama, zona leste da capital no final da noite desta segunda-feira (13).
Informações de testemunhas dão conta que o adolescente e outros dois comparsas teriam chamado o carro de aplicativo em outro bairro, e quando chegaram no condomínio popular anunciaram o roubo, armados com faca, revólver e pistola.
No entanto a vítima reagiu entrando em luta corporal corporal com os bandidos, conseguindo imobilizar o adolescente, já os demais fugiram.
A população revoltada espancou o suspeito até a chegada da PM, em seguida o Samu socorreu o infrator para o Hospital João Paulo II. A faca usada foi apreendida.
