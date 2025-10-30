Ações voltadas a saúde bucal da população são destaques durante mandato do deputado Alan Queiroz

Publicada em 30/10/2025 às 08h40
Para promover qualidade de vida e garantir o acesso à saúde bucal da população rondoniense, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) tem sido autor e apoiador de diversas iniciativas voltadas à área. Suas ações vão desde a realização de projetos sociais até a destinação de investimentos significativos, sempre com o objetivo de ampliar o atendimento odontológico e proporcionar mais saúde e bem-estar aos cidadãos de Rondônia.
Estes trabalhos são realizados de forma contínua, o que reforça seu compromisso em ampliar o acesso à saúde e levar dignidade a quem mais necessita, mostrando que ações sociais bem estruturadas podem gerar impacto real e duradouro na vida da população. Além disso, refletem o comprometimento do deputado com políticas públicas que priorizam o bem-estar coletivo, fortalecem a inclusão social e contribuem para o desenvolvimento humano dentro do estado.
Projeto "Todos têm direito a sorrir"
Entre as iniciativas de maior destaque do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) está o projeto “Todos têm direito a sorrir”, que há duas décadas percorre diversos municípios de Rondônia, levando atendimentos médicos e odontológicos gratuitos a comunidades em situação de vulnerabilidade. Ao completar 20 anos de existência, o projeto consolida-se como uma importante ação social que transforma vidas e promove cidadania por meio do acesso à saúde.
Para o parlamentar, a iniciativa representa mais do que um programa de atendimento: é um gesto de solidariedade e inclusão. “O projeto vai muito além de cuidar da saúde bucal e médica. É sobre garantir acesso aos cuidados essenciais para quem mais precisa. Estou comprometido em fazer a diferença na vida das pessoas, cuidando não só do corpo, mas também do bem-estar emocional da comunidade”, destacou.
Entregar em Candeias do Jamari
Buscando proporcionar melhorias na saúde bucal da população, o deputado Alan Queiroz entregou uma van odontológica ao município de Candeias do Jamari. O veículo, adquirido por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, é totalmente climatizado, adaptado para atendimento itinerante e equipado com gabinete odontológico completo, incluindo aparelho de raio-X, oferecendo condições adequadas para o atendimento da população em diferentes regiões do município.
Além disso, o parlamentar destinou mais R$ 75 mil para a aquisição de equipamentos e insumos odontológicos, fortalecendo ainda mais a rede de atendimento e garantindo que os profissionais de saúde possam oferecer serviços de qualidade à comunidade.
Entrega de van odontológica em Mirante da Serra
O deputado Alan Queiroz destinou R$ 550 mil para a aquisição de uma van odontológica ao município de Mirante da Serra, reforçando o compromisso com a saúde bucal da população. O veículo é utilizado para atendimentos itinerantes, oferecendo infraestrutura adequada para atender tanto os moradores do centro quanto aqueles que vivem em regiões mais afastadas das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Com essa ação, o parlamentar proporciona melhorias significativas no acesso aos serviços odontológicos, garantindo atendimentos de qualidade e fortalecendo a prevenção e o cuidado com a saúde da comunidade.
Novos equipamentos odontológicos para UBS´s
O parlamentar realizou importantes entregas de equipamentos odontológicos para o município de Porto Velho, totalizando R$ 550 mil em investimentos significativos que fortalecem o atendimento à saúde bucal da população. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Hamilton Gondim foram contemplados com cadeiras odontológicas modernas, motores endodônticos de última geração e localizadores apicais, equipamentos que garantem mais precisão, conforto e segurança durante os procedimentos.
Além disso, o parlamentar também destinou novos equipamentos de Raio X para diversas unidades da capital, como as UBS Maurício Bustani, Ernande C. Coutinho, Renato Medeiros, Socialista, CEO Leste 1 e 2, CEO Sul, UPA Leste, Jacy-Paraná, Nova Califórnia e São Carlos. Esses aparelhos são essenciais para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, oferecendo imagens detalhadas das estruturas bucais e contribuindo para tratamentos mais eficazes.
Entrega de kits odontológicos
Atendendo às solicitações das prefeituras e lideranças locais, o deputado Alan Queiroz destinou emendas parlamentares para a aquisição de kits odontológicos para vários municípios de Rondônia. O parlamentar destinou R$ 370 mil para Alta Floresta, R$ 453 mil para Costa Marques, R$ 300 mil para Santa Luzia do Oeste e R$ 400 mil para Espigão D’Oeste. Esses investimentos têm como foco garantir que as crianças recebam os cuidados necessários com sua saúde bucal, fortalecendo o trabalho de educação e prevenção nas redes municipais de ensino.
A distribuição dos kits, que incluem escovas de dente, creme dental e fio dental, é uma iniciativa essencial para incentivar bons hábitos de higiene oral desde a infância, prevenindo problemas como cáries e doenças gengivais. Além de promover a conscientização sobre a importância da saúde bucal, essas ações contribuem para formar adultos mais responsáveis com o cuidado dental e reduzem, a longo prazo, os custos com tratamentos odontológicos.
