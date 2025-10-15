Acidente entre dois caminhões e carro deixa duas pessoas feridas na BR-364

Publicada em 15/10/2025 às 08h50
Um grave acidente de trânsito envolvendo dois caminhões e um carro de passeio foi registrado na noite desta terça-feira (14), na altura do km 50 da BR-364, no município de Candeias do Jamari, região metropolitana de Porto Velho.
De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu durante uma forte chuva, o que pode ter contribuído para a colisão entre os veículos. Com o impacto, o carro de passeio ficou parcialmente destruído e duas pessoas ficaram feridas.
Uma equipe de resgate que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos e socorreu uma das vítimas. Já um casal que também estava no veículo permanece no local, aguardando o atendimento das equipes de emergência.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o trânsito e realizar os procedimentos de registro da ocorrência. Viaturas do Corpo de Bombeiros também se deslocaram até o ponto do acidente para ajudar no resgate das vítimas e na remoção dos veículos envolvidos.
O trecho da rodovia está parcialmente interditado e o tráfego segue lento nos dois sentidos, enquanto as autoridades trabalham no atendimento às vítimas e na limpeza da pista. As causas exatas do acidente ainda serão apuradas.
