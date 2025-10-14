Ação conjunta reforça compromisso de Rondônia no combate às queimadas e preservação ambiental

Publicada em 14/10/2025 às 16h38
A implementação de estratégias integradas do governo de Rondônia no combate às queimadas em 2025, trouxeram resultados concretos. De acordo com dados divulgados pela Força-Tarefa Interinstitucional de Combate às Queimadas e Incêndios Florestais, durante coletiva de imprensa ocorrida na segunda-feira (13), na sede do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) houve uma redução significativa no mês de agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Rondônia teve uma redução de 91,37% nos focos de calor. Essa queda expressiva é resultado do trabalho realizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), em conjunto com demais órgãos, como: a Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), MPRO e Ministério Público Federal (MPF).
O Corpo de Bombeiros está realizando a Operação Verde Rondônia (OVR), que permanece em atividade até novembro. Iniciada em 18 de março deste ano, a operação tem como foco a realização de ações preventivas. Até o momento, já foram promovidas 37.754 atividades, entre palestras e trabalhos de conscientização, alcançando um público de 120.978 pessoas. Além disso, foram combatidos 2.579 focos de incêndio.
Instrutores do Corpo de Bombeiros mostram os perigos das queimadas
O trabalho de prevenção foi essencial, mas o uso da tecnologia também teve papel fundamental no enfrentamento dos incêndios. Por meio de imagens de satélite monitoradas pela Sedam, foi possível identificar focos de calor com rapidez, permitindo a atuação imediata das equipes de brigadistas em campo. Durante esse período, as equipes registraram 611 ocorrências relacionadas a queimadas, além da instauração de 30 inquéritos para responsabilização de autores de crimes ambientais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações de conscientização do estado foram essenciais. “A redução das queimadas demonstra que os métodos adotados foram eficientes, principalmente o diálogo e a conscientização de cada cidadão. Quando todos — governo e comunidade — nos unimos para cuidar do meio ambiente, estamos cuidando da nossa vida, da saúde das pessoas e do futuro das próximas gerações”, destacou.
O promotor de Justiça do MPRO, Pablo Hernandes ressaltou a união dos órgãos de controle no combate aos incêndios florestais. “É importante destacar a união de todos que estiveram empenhados no trabalho de combate aos incêndios, especialmente aqueles que estavam na linha de frente. Isso foi essencial. Hoje, estamos respirando um ar muito melhor do que nos últimos anos, nesta mesma época”, afirmou.
O titular da Sedam, Marco Antonio Lagos salientou as ações de educação ambiental. “A prevenção foi essencial para a redução desses problemas. Estivemos nos locais com maior incidência de queimadas, visitamos escolas e propriedades rurais, levando as ações de educação ambiental que obtiveram êxito, conforme demonstram os resultados alcançados.”
O comandante do Corpo de Bombeiros, Nivaldo Azevedo, destacou as ações dos homens que estão na linha de frente e os investimentos feitos pelo governo do estado. “Quero ressaltar a importância dos bombeiros, que não mediram esforços nos momentos necessários e, que continuam nos locais atentos para manter o trabalho e garantir que problemas como incêndios naturais e os causados pela ação humana não aconteçam. Ressalto, também a gestão atual do governo pelos investimentos na infraestrutura do Corpo de Bombeiros e nas ações que garantiram um trabalho de excelência”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!