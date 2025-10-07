Ação conjunta prende integrantes de organização criminosa em Pimenta Bueno

Publicada em 07/10/2025 às 14h22
A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Pimenta Bueno, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou na manhã desta terça-feira (07/10) a Operação “Sentinela”, que resultou no cumprimento de mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa atuante no município.
As investigações, conduzidas ao longo dos últimos meses, apontaram que o grupo estava envolvido em crimes graves, entre eles homicídios e roubos, que vinham gerando insegurança à população local.
Durante a ação, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar realizaram diligências simultâneas em diferentes pontos da cidade, garantindo a efetividade da operação e logrando êxito na identificação e prisão dos suspeitos.
Esta operação representa um passo importante no enfrentamento à criminalidade organizada em Pimenta Bueno, reforçando o compromisso das forças de segurança pública em proteger a sociedade e combater de forma firme e integrada a violência.
