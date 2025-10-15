15 de Outubro: Dia do Consumo Consciente lembra que pequenas atitudes com a energia fazem grande diferença

Publicada em 15/10/2025 às 11h33
No dia 15 de outubro, é celebrado o Dia do Consumo Consciente, uma data que convida todos a repensarem seus hábitos e escolhas diárias, especialmente quando o assunto é o uso da energia elétrica. Em um mundo cada vez mais conectado, onde o uso de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos é constante, adotar práticas conscientes é uma forma eficiente de reduzir gastos e evitar desperdícios, beneficiando tanto o orçamento doméstico quanto o meio ambiente.
Mudanças simples no cotidiano, como desligar aparelhos da tomada, controlar o uso dos equipamentos elétricos e organizar o momento de passar roupas para fazê-lo de uma só vez, ajudam a aliviar o valor da conta e ainda promovem o uso responsável dos recursos naturais.
“O Dia do Consumo Consciente é um ótimo lembrete de que cada atitude conta. Usar a energia de forma eficiente é cuidar do planeta e também do nosso bolso. Quando entendemos o impacto do desperdício, passamos a enxergar a energia como um recurso valioso e finito”, destaca Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia.
Confira algumas atitudes simples que fazem a diferença:
• Evite deixar aparelhos ligados à toa: desligue a luz ao sair de um ambiente e tire da tomada os eletrônicos que não estiver usando.
• Ar-condicionado na temperatura de 23 graus: melhor desempenho e menos gasto de energia.
• Geladeira no lugar certo: evite deixá-la próxima ao fogão ou em locais quentes, e não abra a porta a todo momento.
• Passe as roupas de uma só vez: isso evita o aquecimento repetido do ferro e economiza energia.
Neste Dia do Consumo Consciente, a Energisa reforça: pequenas atitudes hoje garantem um amanhã mais sustentável para todos.
