Wiveslando Neiva participa da 7ª Festa do Leite em Palmeiras e destaca investimentos do deputado Ezequiel Neiva em Nova Mamoré

Publicada em 03/09/2025 às 11h46
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) participou no último sábado (30) da 7ª edição da tradicional Festa do Leite, realizada no distrito de Palmeiras, em Nova Mamoré. O evento foi promovido pela Associação de Produtores Rurais Organizados de Palmeiras (Asprop), com apoio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré.
Presente no evento, Wiveslando representou o pai, o deputado estadual Ezequiel Neiva, que, segundo ele, mantém uma forte atuação na região. “É uma honra representar meu pai neste evento tão importante para os produtores rurais e para toda a comunidade de Nova Mamoré. Meu compromisso é continuar reforçando a atuação dele, que tem sido um verdadeiro parceiro do setor produtivo e da população local”, destacou.
Wiveslando Neiva também fez questão de ressaltar os investimentos que Ezequiel Neiva vem realizando no município, especialmente na área rural. “Nova Mamoré tem recebido atenção especial do deputado Ezequiel. São recursos destinados para infraestrutura, apoio à agricultura familiar e diversas ações que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida da população. Não tenho dúvidas de que ele é hoje o parlamentar que mais investe na cidade”, afirmou.
Wiveslando Neiva conferiu o maior queijo da região Norte
Um dos grandes destaques da festa deste ano foi a produção de um queijo gigante com impressionantes 555 kg, considerado o maior queijo da região Norte. A marca expressiva celebrou o potencial leiteiro de Palmeiras e foi bastante elogiada por Wiveslando Neiva.
“Essa conquista simboliza a força da nossa agricultura e a dedicação dos nossos produtores rurais. Eventos como este mostram o quanto a nossa região é capaz de crescer e se destacar no cenário estadual e até nacional. É preciso valorizar e apoiar cada vez mais essas iniciativas que fortalecem a economia local”, concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!