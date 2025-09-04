ENTREVISTA

Vice confirma pré-candidatura ao Governo de Rondônia, admite “remédio amargo” nos impostos e tenta pacificar crise com Marcos Rocha

Sérgio Gonçalves confirma acordo com União Brasil para 2026, sustenta a necessidade de recomposição de alíquotas e promete medidas de alto impacto na segurança