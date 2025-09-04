Vaticano pendura imagem de Carlo Acutis e prepara canonização do 1º santo millennial

Publicada em 04/09/2025 às 15h52
O Vaticano pendurou nesta quinta-feira (4) na Basílica de São Pedro uma imagem de Carlo Acutis, o beato ítalo-britânico que será canonizado pelo papa Leão XIV no domingo (7) e se tornará o 1º santo "millennial".
Carlo Acutis foi um adolescente católico que morreu de leucemia aos 15 anos em 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida. Ele fazia evangelização pela web e ficou conhecido como "padroeiro da internet" entre os fiéis. (Leia mais abaixo sobre quem ele foi)
A imagem de Acutis na fachada da icônica basílica faz parte da preparação da Igreja Católica para seu ritual de canonização. Ele está sendo chamado de 1º santo "millennial" pelo Vaticano, por ter nascido no final do século XX.
A cerimônia será presidida pelo papa Leão XIV na Praça de São Pedro, e será o primeiro evento de canonização do novo pontífice, eleito em maio para substituir o papa Francisco. A cerimônia de domingo estava originalmente marcada para abril, mas foi adiada por conta da morte do argentino.
O Vaticano afirmou nesta semana que lançará um selo especial do Carlo Acutis para celebrar sua canonização. Segundo a agência de notícias "Vatican News", o selo reproduzirá uma foto do jovem sorrindo com uma mochila nas costas enquanto estava em uma excursão ao Monte Subasio, lugar muito querido por ele por estar ligado à memória franciscana. Veja abaixo.
Junto com Acutis, um jovem italiano Pier Giorgio Frassati também será canonizado por Leão XIV. Frassati ficou conhecido por ajudar os necessitados, e morreu de poliomielite na década de 1920.
