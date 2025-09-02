UNIR divulga data e pauta da 165ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior
Por ascom
Publicada em 02/09/2025 às 17h01
Universidade Federal de Rondônia (UNIRdivulga para a comunidade em geral a data e a pauta da 165ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior - Consun, a ser realizada no dia 03/09/2025, às 9h, via Google Meet.
 
As sessões dos Conselhos Superiores da UNIR são públicas e online, com transmissão pelo Canal da UNIR no Youtube (acesse aqui).

As pautas das respectivas sessões estão disponíveis para consulta na página dos Conselhos Superiores (acesse aqui), na página da UNIR - em comunicados (acesse aquie nos links abaixo.

165ª Sessão Extraordinária do Conselho Universitário (Consun)
Data: 03/09/2025, às 9h, via Google Meet
Link de transmissãoCanal da UNIR no Youtube (acesse aqui)
Pauta do Consun - 164ª Sessão Ordinária

