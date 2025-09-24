UNIR divulga data e pauta da 164ª sessão extraordinária do Conselho Superior Acadêmico - Consea

Publicada em 24/09/2025 às 11h34
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulga para a comunidade em geral a data e a pauta da pauta da 164ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior Acadêmico (Consea), a ser realizada no dia 29/09/2025, às 9h, via Google Meet, com transmissão pelo Canal da UNIR no Youtube
As sessões dos Conselhos Superiores da UNIR são públicas e online, com transmissão pelo Canal da UNIR no Youtube (acesse aqui).
As pautas das respectivas
164ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior Acadêmico (Consea)
Data: 29/09/2025, às 9h, via Google Meet
Link de transmissão: Canal da UNIR no Youtube (acesse aqui)
Pauta Consea - 164ª Sessão Extraordinária
Comentários
Seja o primeiro a comentar!