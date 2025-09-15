TRT-14 conclui mutirão de expedição de precatórios e garante pagamento de R$ 2 milhões a trabalhadores

Publicada em 15/09/2025 às 16h42
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) concluiu com sucesso a 1ª Semana Gprec - Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios, realizada entre 8 e 12 de setembro de 2025 pela Divisão de Execução da Secretaria Unificada do Polo Regional de Porto Velho. A iniciativa, que teve como objetivo a expedição de 100% dos Ofícios Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs) pendentes, atingiu sua meta.
A ação foi organizada em cumprimento ao Despacho Administrativo nº 014/2025, proferido no PROAD 2972/2025. A Secretaria Unificada, coordenada pelo juiz do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho e diretor do Polo Regional, Celso Antonio Botão Carvalho Júnior, e pelo diretor de Secretaria, Eduardo Morais da Costa, com apoio dos Gabinetes de 1º Grau, realizou um levantamento detalhado dos processos.
Resultados:
32 RPVs expedidas, totalizando R$ 280.509,69 em créditos trabalhistas.
10 Precatórios expedidos, somando R$ 1.359.986,95.
O montante total requisitado foi de R$ 2.366.268,80.
Impacto Social:
O cumprimento da meta beneficia milhares de trabalhadores, aumentando a previsibilidade na obtenção de seus direitos. A medida também reforça a transparência da Justiça do Trabalho. O acesso da consulta processual está disponível aqui.
O juiz Celso Antonio ressaltou o impacto da iniciativa. “A Semana Gprec é a materialização do nosso compromisso constitucional com a razoável duração do processo e com a efetividade da prestação jurisdicional”.
O magistrado elogiou o empenho de toda a equipe, para o sucesso da semana, e a concretização de direitos trabalhistas. “A ação comprova que a reestruturação promovida pela equalização da carga e força de trabalho está produzindo os frutos esperados. A Justiça do Trabalho da 14ª Região segue firme em sua missão de realizar Justiça, no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania”, afirmou.
