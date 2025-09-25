Thiago Flores pede inclusão de projeto que isenta professores do IR na pauta da Câmara 

Publicada em 25/09/2025 às 11h46
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) apresentou, nesta terça-feira (23), um requerimento para inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei 4687/2025, que isenta do Imposto de Renda os salários de professores e demais profissionais da educação básica e superior.
A proposta altera a Lei nº 7.713/1988 para reconhecer, por meio de incentivo fiscal, a importância dos profissionais da educação. Segundo o texto, tanto professores quanto trabalhadores técnicos e administrativos de escolas e universidades ficariam isentos da tributação sobre seus rendimentos.
Thiago Flores destacou que a medida é fundamental para valorizar a categoria:
— “Os professores enfrentam salários baixos, condições de trabalho difíceis e, mesmo assim, cumprem um papel essencial para o futuro do nosso país. Essa proposta é um passo concreto de reconhecimento e justiça para quem dedica a vida à formação de gerações inteiras”, afirmou.
O parlamentar tem se destacado como um dos defensores da valorização dos educadores no Congresso Nacional, ouvindo demandas de professores da rede pública e privada e atendendo as solicitações da categoria no âmbito legislativo.
O Projeto de Lei 4687/2025 foi protocolado na semana passada (19) e, portanto, ainda será avaliado pelo presidente da Câmara dos Deputados que definirá quais serão as comissões que discutirão a matéria. O requerimento do deputado Thiago Flores é uma medida legislativa para que a discussão ocorra logo em plenário sem tramitar pelas comissões.
