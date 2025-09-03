Thiago Flores comemora a ampliação de atendimento do INSS em Rondônia com chegada de 20 novos médicos peritos

Publicada em 03/09/2025 às 08h10
BRASÍLIA| Nesta terça-feira, (2) foi realizada a posse de 500 novos médicos peritos do INSS em todo o país. Os profissionais começam a atuar ainda neste mês em atendimentos presenciais, com o objetivo de reduzir as filas de perícia médica e o tempo de espera dos segurados.
Graças à articulação do deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) junto à Previdência Social, Rondônia foi contemplada com 20 desses novos profissionais, ampliando de 18 para 38 o número de médicos peritos atuando no estado. Os profissionais serão distribuídos para realizar o atendimento em oito municípios: Ariquemes (4), Alta Floresta do Oeste (1), Buritis (2), Cacoal (1), Jaru (2), Ji-Paraná (4), Pimenta Bueno (2) e Vilhena (4).
A medida representa um avanço significativo na prestação de serviços previdenciários em Rondônia, especialmente para os segurados que aguardam perícia médica para concessão de benefícios. “Essa conquista é fruto de muito trabalho e diálogo com o Ministério da Previdência desde o início do meu mandato. Nosso estado não podia continuar com um número tão baixo de peritos. Agora, com 38 profissionais, vamos acelerar os atendimentos e garantir mais dignidade para quem depende do INSS”, afirmou Thiago Flores.
Reconhecido como o deputado mais atuante na área da Previdência Social, Thiago Flores já levou mutirões de atendimento a diversas cidades rondonienses e foi o precursor da implantação do atendimento por telemedicina do INSS, ampliando o acesso aos serviços mesmo em regiões mais afastadas.
