Taiwan alerta em Washington: China se prepara para guerra e tomada da ilha

Publicada em 13/09/2025 às 10h03
O chefe de gabinete do Conselho de Assuntos Continentais de Taiwan, Chiu Chui-cheng, afirmou em Washington que a China está se preparando ativamente para uma guerra com o objetivo de tomar o controle da ilha. A declaração foi feita na última sexta-feira (12), durante evento na Heritage Foundation, nos Estados Unidos. Com informações do InfoMoney.
Segundo Chiu, o Partido Comunista Chinês (PCCh) nunca renunciou ao uso da força contra Taiwan, que é governada democraticamente, mas considerada por Pequim parte de seu território. Ele ressaltou que a intensificação das atividades militares chinesas ao redor da ilha é uma prova da escalada da pressão.
O dirigente taiwanês destacou que o plano de “unificação com Taiwan” busca enfraquecer a influência norte-americana na região da Ásia-Pacífico e, em um horizonte mais amplo, substituir os Estados Unidos como liderança global.
“Se Taiwan for tomada pela China à força, isso provocará um efeito dominó, prejudicará o equilíbrio regional de poder e ameaçará diretamente a segurança e a prosperidade dos Estados Unidos”, alertou Chiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!