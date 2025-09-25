Sucessão estadual mobiliza lideranças regionais, Hildon e Máximo buscam parcerias no interior, prefeito Flori e Jesualdo entre os preferidos

Publicada em 25/09/2025 às 14h00
Parceria – Numa roda de amigos onde o assunto predominante é a política, a sucessão estadual não poderia ser ignorada. A possibilidade de uma parceria entre políticos considerados “bons de votos” na capital e interior para muitos seria solução mais inteligente e com chances reais de sucesso nas Eleições Gerais de outubro do próximo ano. Dentre os vários nomes que estão sendo comentados para concorrer à sucessão estadual em 2025 dois deles com domicílio eleitoral em Porto Velho, além de duas lideranças políticas do interior foram definidas como parcerias com plenas condições de sucesso nas urnas. Os dois nomes de Porto Velho seriam o ex-prefeito (dois mandatos seguidos) Hildon Chaves, presidente regional do PSDB, e o deputado federal Fernando Máximo, do União Brasil, mas já batendo asas para outro partido, ainda, indefinido.
Interior – No interior temos alguns nomes com plenas condições de se juntarem às lideranças da capital (Hildon e Máximo) para formar duplas com futuro promissor de sucesso nas urnas. Um deles o prefeito-reeleito de Cacoal (83,16% dos votos válidos), Adailton Fúria (PSD) que pretende concorrer em 2026, mas como cabeça de chapa, como candidato a governador. Caso resolva não concorrer no próximo ano, sua esposa, Joliane Fúria (PSD), que foi a 5ª mais bem votada nas eleições de 2022, somando 24.483, não se elegendo devido a legenda, mesmo sem nunca ter disputado cargos eletivos, seria um nome ideal para fechar com Hildon ou Máximo, como vice. Ninguém do grupo dos bastidores da política discordou da força de Joliane, que além de boa de voto é mulher. No caso de Joliane fechar com Hildon ou Máximo, na condição de vice, e Fúria se mantendo na prefeitura certamente a dupla, não importa qual, seria muito difícil de ser batida. É importante lembrar, que política é a arte de negociar, de somar, nunca dividir.
Interior II – O interior tem ao menos mais um nome em condições, reais, de disputar o cargo de governador do Estado em 2026, ou mesmo a vice. Trata-se do prefeito-reeleito (mais de 74,43% dos votos válidos) de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos). Não obteve o mesmo percentual de Fúria, mas enfrentou candidata da Família Donadon, (Raquel), tradicional no município e na região, que tem a deputada Rosângela (União) com mais de um mandato, o ex-deputado estadual Marco Antônio e marido da deputada, deputado federal Natan, Melki e sua esposa Rosani prefeitos. Melki, a irmã Mirian e o pai, Marcos, também foram prefeitos de Colorado do Oeste. Não é o caso de Fúria, que não teve adversários fortes como Flori enfrentou. Fúria disputou as eleições com o ex-deputado estadual Celso Popó (PL) e indígena Almir Suruí (PDT), que junto somaram 16,86% dos votos válidos.
Interior III – O presidente regional do Podemos, prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, ex (vereador, deputado estadual e federal), disse publicamente, que o partido tem Flori Cordeiro em condições de disputar a sucessão estadual, mas não descartou composições. O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires (sem partido) é sempre citado como possível candidato a governador, ou a vice, mas está mesmo se preparando para concorrer a uma das oito vagas à Câmara Federal, com chances enormes de sucesso, pois foi candidato ao Senado em 2018 e somou mais de 195 mil votos. Nos contatos mantidos com a coluna, Jesualdo disse que, ainda não decidiu o seu futuro político-partidário, nem a sigla partidária, mas a princípio, a opção seria a deputado federal, porém, estaria disposto a discutir uma composição para concorrer ao Governo do Estado.
Bolsa – Rondônia tem pouco mais de 1,7 milhão de pessoas espalhadas em 52 municípios. O Estado tem pouco mais de 42 aos de fundação (completará 44 no dia 22 de dezembro) e desponta como uma das poucas, talvez a única fronteira econômica da Região Norte. O rebanho bovino (mais de 16,2 milhões) é o sexto do País e a produção de grãos (soja, milho, café) vem crescendo a cada ano. Rondônia está entre os Estados, proporcionalmente, com maior índice de ofertas de empregos, mas tem, segundo o Governo Federal, 130.554 famílias recebendo neste mês de setembro o Bolsa Família, com cerca de R$ 87,91 milhões de investimentos e valor médio de R$ 676,25 a cada favorecido, segundo matéria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Apesar de ser um Estado em desenvolvimento, o volume de a distribuição do Bolsa Família, preocupa, porque demonstra um grau significativo de miséria.
Respigo
Os trabalhos de fresagem e adequação da BR 364 no trecho entre Porto Velho a Vilhena (cerca de 700km) estão sendo realizados pela Nova 364, concessionária da rodovia com investimentos de R$ 12 bilhões. A previsão de conclusão da etapa é para sábado (27) +++ Nos locais onde ocorrem as obras o tráfego está sendo controlado no sistema pare e siga por empregados da empresa. Hoje (25) os trabalhos estão programados em Ariquemes (km 507), Cacoal (km 273) +++ O diretório do MDB de Cerejeiras tem novo presidente. Foi eleito no sábado (20) na convenção para a presidência do diretório municipal Deusdete Aparecido de Souza, com a missão de fortalecer o partido no município e ampliar sua base +++ Nos bastidores da política já surgem apostas de quais serão os deputados estaduais que buscam a reeleição com chances de um novo mandato. Inclusive de quem será o mais bem votado nas eleições de outubro do próximo ano +++ Em 2022, Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná) foi o mais bem votado com 25.603 votos. Yeda Chaves (UB-PVH), esposa do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, ficou na segunda colocação com 24.667 votos +++ Ismael Crispin, eleito pelo PSB, mas hoje no MDB o terceiro somando 23.417 votos. Para boa parte dos “especialistas” na política regional, Laerte, Yeda e Crispin devem novamente disputar as três primeiras colocações +++ O Palmeiras venceu na noite de quarta-feira (24) o River Plate (3x1) e está classificado para a semifinal da Libertadores. Na partida de ida, na Argentina, já tinha vencido por 2x1.
