Sistema Defesa Civil Alerta será acionado como demonstração no próximo sábado (20), em Porto Velho

Publicada em 16/09/2025 às 10h07
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) , informa que, no próximo sábado (20), às 14h20, será emitido o alerta de demonstração de forma sonora e também através de notificação nos celulares dos munícipes de Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena .
A ação marca o início do funcionamento das emissões dos alertas na região (caso seja necessário), que visam a prevenção e mitigação dos impactos causados por desastres. Portanto, caso você receba um alerta no seu celular, não fique assustado, pois trata-se apenas de uma demonstração.
O superintendente da SMPDC, Marcos Berti, informa que o trabalho é coordenado pela Defesa Civil Nacional, em parceria com a Defesa Civil Estadual, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O conteúdo dos alertas, no entanto, fica sob a responsabilidade da Defesa Civil Estadual em parceria com as Defesa Civis Municipais.
Marcos Berti disse que o alerta sonoro será seguido de conteúdo exibido no celular
“O objetivo do Defesa Civil Alerta é complementar com outras ferramentas de alertas de emergência já disponíveis, para avisar e orientar as famílias que moram em locais com risco de deslizamentos de terra, enxurradas, alagamentos, chuvas de granizo ou vendavais, entre outros que possam colocar em risco a segurança das pessoas”, explicou Marcos Berti.
Ele disse ainda que o alerta sonoro será seguido de conteúdo exibido no celular, cujo som toca mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso. “O aviso chegará a todos os dispositivos compatíveis localizados na área de cobertura, sem necessidade de cadastro prévio”, completou.
Conforme o superintendente da SMDC, o sistema faz parte de um esforço do governo federal, que já chegou ao Sul e Sudeste do Brasil em 2024. A expectativa é que até o final de 2025, o Defesa Civil Alerta também chegue às regiões Norte e Centro-Oeste do País.
"A ferramenta do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, operada por Defesas Civis de todo o Brasil, é utilizada para que mais pessoas recebam alertas de desastres e possam adotar medidas de autoproteção", finalizou Marcos Berti.
COMO FUNCIONA
A Defesa Civil Alerta usará o sistema de Transmissão via telefonia celular, denominado internacionalmente como alerta de emergência sem fio. Uma solução que permite o envio de mensagens de texto para os celulares das pessoas que estejam em localidades com risco de desastres naturais como alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra e vendavais, ou, causados pelo homem.
A mensagem aparecerá sobreposta ao conteúdo que esteja sendo acessado no celular. A depender da gravidade do alerta, também será emitido um sinal sonoro similar a uma sirene.
