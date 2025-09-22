Sine Municipal oferece vagas de emprego nesta semana em Porto Velho

Publicada em 22/09/2025 às 11h47
A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Sine Municipal, disponibiliza nesta semana 228 vagas de emprego para diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades atendem desde quem busca o primeiro emprego até trabalhadores em busca de recolocação no mercado de trabalho.
Além da intermediação de vagas, o Sine Municipal oferece ao porto-velhense atendimento humanizado e serviços como confecção de currículos, orientações para acesso à carteira de trabalho digital, além de apoio na entrada do seguro-desemprego.
Vagas disponíveis:
•Nível Superior: 1 vaga
•Ensino Médio: 161 vagas
•Ensino Fundamental: 12 vagas
•Curso Técnico/Profissionalizante: 2 vagas
•Sem Instrução Escolar: 52 vagas
Total de vagas ofertadas: 228
Entre as oportunidades, destacam-se vagas para vendedores externos, açougueiros, motoristas de caminhão, auxiliares de armazenamento, além de funções específicas como encarregado de obras, mecânico de máquinas leves, confeiteiro, auxiliar de cobrança, marceneiro e técnicos em edificações.
ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Os serviços do Sine Municipal estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, nos seguintes endereços:
• Rua General Osório, nº 81, Centro
• Praça CEU, Antônio Fraga Moreira, nº 1706, bairro Juscelino Kubitschek
CONTATOS
• Telefones: (69) 3901-6414 / (69) 3901-6415
• WhatsApp: (69) 9 8473-8546 / (69) 9 8473-3411
