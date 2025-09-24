Sílvia Cristina entrega R$ 500 mil para a AMA-RO, que atende pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Publicada em 24/09/2025 às 15h27
A Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA-RO), recebeu R$ 500 mil em emenda da deputada federal Sílvia Cristina, para atender às 144 pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA), que estão hoje sendo alcançadas pela instituição que completou 25 anos de serviços prestados, em Porto Velho.
“A AMA tem um trabalho de muito amor e cuidado. Mas, é preciso recurso para assegurar os atendimentos, as terapias e os procedimentos necessários para atender às crianças, adolescentes e adultos que a instituição acolhe. Nosso mandato não é de discurso, é de resultados. De ação e trabalho, pois só faz sentido estar na política se for para transformar a vida das pessoas”, disse a deputada, que fez a entrega simbólica do cheque, na manhã desta quarta-feira (24).
Os vereadores de Porto Velho, Dr. Santana, que fez a indicação da emenda para a AMA, e Pedro Geovar, estavam presentes à solenidade, além de pais e colaboradores da instituição.
O recurso já está na conta da entidade e será utilizado para a contratação de profissionais especializados, para a formação de equipe multidisciplinar, que vai abranger esporte, saúde e social. Serão nove profissionais contratados, por um período de 12 meses, sendo um assistente social, uma psicóloga, um terapeuta ocupacional, um educador social formador e cinco educadores sociais.
“A primeira emenda de uma parlamentar federal, foi a Sílvia Cristina quem destinou, em 2023. E tem nos ajudado ano após ano, desde então. Graças a esse apoio, estamos conseguindo manter uma equipe multidisciplinar e gerando a possibilidade de dobrarmos o número de pessoas atendidas, de 144 para 288. Somos grata à deputada Sílvia, que sempre nos estende as mãos”, afirmou a diretora-presidente da AMA-RO, Nilza Ferreira.
A contratação dos profissionais é pelo período de 12 meses, através de termo de fomento celebrado com a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias).
“O trabalho da deputada Sílvia é diferenciado e é importante essa parceria do mandato dela com a AMA e com outras instituições, pois quem ganha com isso é a população”, completou o vereador Dr. Santana.
