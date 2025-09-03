Sérgio Gonçalves fala da relação com Rocha após briga e se reforça pré-candidatura ao Governo de Rondônia

Publicada em 03/09/2025 às 09h12
Porto Velho, RO – O vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, foi entrevistado por Robson Oliveira no podcast Resenha Política em parceria com o Rondônia Dinâmica e falou sobre temas que envolvem sua relação com o governador Marcos Rocha, o apoio da direção nacional do União Brasil e os projetos que pretende defender em uma eventual candidatura ao governo do estado em 2026.
Logo no início da conversa, o apresentador questionou sobre um possível entrevero com o governador. Sérgio Gonçalves respondeu que mantém uma relação de diálogo e de respeito. “Eu sempre fui do diálogo, eu penso que nós temos um interesse comum muito importante, que é o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou. Ele disse ainda que o cenário político atual oferece condições favoráveis para construir “um horizonte muito bom para 2026”. Questionado se manteria a pré-candidatura mesmo com Marcos Rocha permanecendo no governo, Gonçalves declarou que a decisão será debatida internamente: “Isso é algo que nós vamos ter que conversar com os quadros dentro do partido, com as lideranças”.
Em outro momento da conversa, o vice-governador detalhou encontros com o presidente nacional do União Brasil, Antonio de Rueda. “A nacional aqui, representada pelo presidente Rueda, ele tá ponderando tudo que tá sobre a mesa. E ele vai tomar essa decisão final de como que vai ser conduzido o partido no estado”, disse. Gonçalves confirmou que recebeu do dirigente o compromisso de ser o nome indicado ao governo. “Ele assumiu o compromisso comigo, que eu sou pré-candidato e possível candidato, provável, certamente candidato a governo em 2026. Isso a gente tem esse aperto de mão”, declarou. Apesar da sinalização, ressaltou que a decisão final será da executiva nacional e acrescentou que sua expectativa é que a medida adotada seja “o melhor para a população do estado de Rondônia”.
Já em outro trecho do bate-papo, Sérgio Gonçalves destacou sua experiência à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ressaltou que pretende levar essa visão para um eventual governo. “Desenvolvimento econômico é um tema muito transversal. Ele envolve, pelo menos eu tenho a visão e acredito muito forte que hoje você precisa fortalecer o setor produtivo”, afirmou. Segundo ele, o fortalecimento deve abranger agro, indústria, comércio e serviços, independentemente do porte. Gonçalves citou medidas como desburocratização e desoneração para ampliar a competitividade do estado. “Sempre foi falado que se o governo não atrapalhar ele está ajudando muito. Isso é verdade, só que a gente precisa ir além disso”, concluiu.
A entrevista completa com Sérgio Gonçalves irá ao ar nesta quinta-feira, 4, no podcast Resenha Política.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!